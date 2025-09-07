Російська армія вдарила по мосту через Дніпро у Кременчуку
Російські війська у ніч проти 7 вересня атакували міст через Дніпро у Кременчуку. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.
За словами мера, переправа знаходиться на балансі Укрзалізниці. Наразі очікуються висновки експертів щодо масштабу руйнувань і можливості його подальшої експлуатації.
Малецький зазначив, що зараз рух мостом неможливий – він перекритий.
Він також додав, що на час перекриття мосту вживаються всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності на обох берегах міста.
Уже відпрацьовані алгоритми роботи медичної сфери, швидкої допомоги, пологових будинків, служб екстреного реагування та комунальних підприємств.
- Росія вдарила по Україні в ніч проти 7 серпня 805 дронами та 13 ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знешкодити 751 ворожу ціль.
- Внаслідок ворожої атаки у Києві пошкоджені багатоповерхівки у Святошинському й Дарницькому районах столиці. Унаслідок атаки загинуло двоє людей, серед них немовля. Ще 15 людей постраждало.
- Також у Києві внаслідок збиття російського дрона сталося загоряння в будівлі Кабміну..
