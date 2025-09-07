Російська армія вдарила по мосту через Дніпро у Кременчуку

Через ворожий удар рух мостом через Дніпро у Кременчуку перекрито

Міст у Кременчуці через Дніпро (Фото: wikipedia.org)

Російські війська у ніч проти 7 вересня атакували міст через Дніпро у Кременчуку. Про це повідомив мер Кременчука Віталій Малецький.

За словами мера, переправа знаходиться на балансі Укрзалізниці. Наразі очікуються висновки експертів щодо масштабу руйнувань і можливості його подальшої експлуатації.

Малецький зазначив, що зараз рух мостом неможливий – він перекритий.

Він також додав, що на час перекриття мосту вживаються всі необхідні заходи для забезпечення життєдіяльності на обох берегах міста.

Уже відпрацьовані алгоритми роботи медичної сфери, швидкої допомоги, пологових будинків, служб екстреного реагування та комунальних підприємств.