Российская ПВО в Сирии не смогла эффективно перехватить "Томагавки" – руководитель ЦПД

Ракета Tomahawk (Иллюстративное фото: EPA)

Опыт ударов по Сирии в 2017-2018 годах – в частности пакетные пуски крылатых ракет по аэродромам и объектам в Дамаске и Хомсе, показывает, что российская ПВО не успевала перехватывать Tomahawk и значительная часть боеприпасов достигла предназначенных целей. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

По словам Коваленко, техническая причина этого проста – крылатая ракета типа Tomahawk движется низко и использует сложную комбинированную навигацию, поэтому ее обнаружение радарами дает лишь секунды на реакцию.

Для эффективного перехвата нужна плотная сеть радаров низкого горизонта, мгновенная передача целеуказаний и синхронизированная работа средств ПВО. Тогда, по его словам, российские системы прикрывали сирийские объекты и не достигли желаемого успеха.

Коваленко также отметил, что пакетные пуски особенно эффективны из-за перегрузки систем обороны различными целями, что увеличивает вероятность поражения объектов.

По его мнению, российские комплексы, в частности С-400 и "Панцирь", оказались относительно слабыми в таких сценариях.

14 апреля 2018 года США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам бывшего режима Башара Асада в Сирии, что были связаны с производством химического оружия.