Российская ПВО в Сирии не смогла эффективно перехватить "Томагавки" – руководитель ЦПД
Опыт ударов по Сирии в 2017-2018 годах – в частности пакетные пуски крылатых ракет по аэродромам и объектам в Дамаске и Хомсе, показывает, что российская ПВО не успевала перехватывать Tomahawk и значительная часть боеприпасов достигла предназначенных целей. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.
По словам Коваленко, техническая причина этого проста – крылатая ракета типа Tomahawk движется низко и использует сложную комбинированную навигацию, поэтому ее обнаружение радарами дает лишь секунды на реакцию.
Для эффективного перехвата нужна плотная сеть радаров низкого горизонта, мгновенная передача целеуказаний и синхронизированная работа средств ПВО. Тогда, по его словам, российские системы прикрывали сирийские объекты и не достигли желаемого успеха.
Коваленко также отметил, что пакетные пуски особенно эффективны из-за перегрузки систем обороны различными целями, что увеличивает вероятность поражения объектов.
По его мнению, российские комплексы, в частности С-400 и "Панцирь", оказались относительно слабыми в таких сценариях.
14 апреля 2018 года США, Франция и Великобритания нанесли удары по объектам бывшего режима Башара Асада в Сирии, что были связаны с производством химического оружия.
- 12 октября состоялся второй разговор Зеленского и Трампа за два дня, который, в частности, касалась дальнобойного вооружения.
- После звонка президент Украины заявил, что Россия боится передачи Украине Tomahawk – это свидетельствует, что такое давление может помочь с окончанием войны. Зеленский ждёт на решение по этим ракетам.
- 13 октября Трамп заявил, что мог бы пригрозить Путину передачей Украине ракет Tomahawk, если тот не пойдет на урегулирование войны.
Комментарии (0)