Російська ППО в Сирії не могла ефективно перехопити "Томагавки" – керівник ЦПД
Досвід ударів по Сирії у 2017–2018 роках – зокрема пакетні пуски крилатих ракет по аеродромах та обʼєктах у Дамаску й Хомсі, показує, що російська ППО не встигала перехоплювати Tomahawk і значна частина боєприпасів досягла призначених цілей. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.
За словами Коваленка, технічна причина цього проста – крилата ракета типу Tomahawk рухається низько й використовує складну комбіновану навігацію, тож її виявлення радарами дає лише секунди на реакцію.
Для ефективного перехоплення потрібна щільна мережа радарів низького горизонту, миттєве передання цілевказання і синхронізована робота засобів ППО. Тоді, за його словами, російські системи прикривали сирійські обʼєкти й не досягли бажаного успіху.
Коваленко також наголосив, що пакетні пуски особливо ефективні через перевантаження систем оборони різними цілями, що збільшує ймовірність ураження обʼєктів.
На його думку, російські комплекси, зокрема С-400 і "Панцир", виявилися відносно слабкими в таких сценаріях.
14 квітня 2018 року США, Франція та Велика Британія завдали ударів по об'єктах колишнього режиму Башара Асада у Сирії, що були пов'язані з виробництвом хімічної зброї.
- 12 жовтня відбулася друга розмова Зеленського та Трампа за два дні, що, зокрема, стосувалась далекобійного озброєння.
- Після дзвінка президент України заявив, що Росія боїться передання Україні Tomahawk – це свідчить, що такий тиск може допомогти з закінченням війни. Зеленський чекає на рішення щодо цих ракет.
- 13 жовтня Трамп заявив, що міг би пригрозити Путіну передаванням Україні ракет Tomahawk, якщо той не піде на врегулювання війни.
