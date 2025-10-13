Російська ППО в Сирії не могла ефективно перехопити "Томагавки" – керівник ЦПД

Досвід ударів далекобійними крилатими ракетами по обʼєктах в Сирії показав слабкі місця російської ППО, зазначив керівник ЦПД

Ракета Tomahawk (Ілюстративне фото: EPA)

Досвід ударів по Сирії у 2017–2018 роках – зокрема пакетні пуски крилатих ракет по аеродромах та обʼєктах у Дамаску й Хомсі, показує, що російська ППО не встигала перехоплювати Tomahawk і значна частина боєприпасів досягла призначених цілей. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

За словами Коваленка, технічна причина цього проста – крилата ракета типу Tomahawk рухається низько й використовує складну комбіновану навігацію, тож її виявлення радарами дає лише секунди на реакцію.

Читайте також США розглядають продаж Tomahawk для передання Україні. Як працюють ці ракети

Для ефективного перехоплення потрібна щільна мережа радарів низького горизонту, миттєве передання цілевказання і синхронізована робота засобів ППО. Тоді, за його словами, російські системи прикривали сирійські обʼєкти й не досягли бажаного успіху.

Коваленко також наголосив, що пакетні пуски особливо ефективні через перевантаження систем оборони різними цілями, що збільшує ймовірність ураження обʼєктів.

На його думку, російські комплекси, зокрема С-400 і "Панцир", виявилися відносно слабкими в таких сценаріях.

14 квітня 2018 року США, Франція та Велика Британія завдали ударів по об'єктах колишнього режиму Башара Асада у Сирії, що були пов'язані з виробництвом хімічної зброї.