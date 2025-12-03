Российский Доктор зло, пытавший украинских пленных, получил заочное подозрение – СБУ

Правоохранители подозревают медика из мордовской колонии в пытках украинских пленных

Российский фельдшер Илья Сорокин (Фото: ресурс оккупантов)

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в пытках пленных защитников российскому фельдшеру Илье Сорокину (Доктор зло). Об этом написала пресс-служба ведомства.

"Служба безопасности и Национальная полиция собрали доказательную базу на еще одного рашиста, который причастен к массовым пыткам украинских военнопленных", – говорится в сообщении.

Речь идет о фельдшере медицинской части исправительной колонии №10 Управления исполнения наказаний по республике Мордовия, РФ.

По данным следствия, подозреваемый совершал пытки раненых украинских военных, которые содержались в местной тюрьме, – за жестокие пытки Сорокин получил от пленных прозвище Доктор зло.

В частности, правоохранители задокументировали, что под видом "медосмотра" оккупант применял электрошокер к пленным – из-за этого они теряли сознание или им временно парализовало различные части тела.

Также, отмечает СБУ, этот фельдшер намеренно оставлял без обезболивающих и перевязок пленных, которых держали в застенках.

Спецслужба заочно сообщила Сорокину о подозрении по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.

"Поскольку злоумышленник находится на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать", – подытожило ведомство.