Российский Доктор зло, пытавший украинских пленных, получил заочное подозрение – СБУ
Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в пытках пленных защитников российскому фельдшеру Илье Сорокину (Доктор зло). Об этом написала пресс-служба ведомства.
"Служба безопасности и Национальная полиция собрали доказательную базу на еще одного рашиста, который причастен к массовым пыткам украинских военнопленных", – говорится в сообщении.
Речь идет о фельдшере медицинской части исправительной колонии №10 Управления исполнения наказаний по республике Мордовия, РФ.
По данным следствия, подозреваемый совершал пытки раненых украинских военных, которые содержались в местной тюрьме, – за жестокие пытки Сорокин получил от пленных прозвище Доктор зло.
В частности, правоохранители задокументировали, что под видом "медосмотра" оккупант применял электрошокер к пленным – из-за этого они теряли сознание или им временно парализовало различные части тела.
Также, отмечает СБУ, этот фельдшер намеренно оставлял без обезболивающих и перевязок пленных, которых держали в застенках.
Спецслужба заочно сообщила Сорокину о подозрении по статье о военных преступлениях. Максимальное наказание – 12 лет тюрьмы.
"Поскольку злоумышленник находится на территории РФ, продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать", – подытожило ведомство.
- В начале ноября СБУ заочно объявила о подозрении уроженцу Луганской области, который вырезал символ "Z" на лбу украинского военнопленного.
