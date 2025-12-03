Російський Доктор зло, що катував українських полонених, отримав заочну підозру – СБУ

Правоохоронці підозрюють медика з мордовської колонії у тортурах щодо українських бранців

Російський фельдшер Ілля Сорокін (Фото: ресурс окупантів)

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру у катуванні полонених захисників російському фельдшеру Іллі Сорокіну (Доктор зло). Про це написала пресслужба відомства.

"Служба безпеки та Національна поліція зібрали доказову базу на ще одного рашиста, причетного до масових катувань українських військовополонених", – йдеться у повідомленні.

Йдеться про фельдшера медичної частини виправної колонії №10 Управління виконання покарань у республіці Мордовія, РФ.

За даними слідства, підозрюваний вчиняв тортури до поранених українських військових, що утримувались у місцевій тюрмі, – за жорстокі катування Сорокін отримав від бранців прізвисько Доктор зло.

Зокрема, правоохоронці задокументували, що під виглядом "медогляду" окупант застосовував електрошокер до полонених – через це вони втрачали свідомість або їм тимчасово паралізовувало різні частини тіла.

Також, зауважує СБУ, цей фельдшер навмисно залишав без знеболювальних та перев'язок бранців, яких тримали у застінках.

Спецслужба заочно повідомила Сорокіну про підозру за статтею про воєнні злочини. Максимальне покарання – 12 років тюрми.

"Оскільки зловмисник перебуває на території РФ, тривають комплексні заходи, щоб знайти його та покарати", – підсумувало відомство.