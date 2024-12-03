Россия атаковала "шахедом" энергообъект в Ровенской области
В ночь на 3 декабря российские оккупанты атаковали Ровенскую область, попав в объект энергетики. Об этом сообщил глава местной военной администрации Александр Коваль.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
"Целью стал объект энергетической инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы. Во время этого удара, по предварительной информации, люди ранения не получили", – написал он.
Коваль пообещал детали по поводу вражеской атаки впоследствии.
Сегодня утром Россия также атаковала энергообъект в Тернополе, в результате чего часть города осталась без света.
- Украина работает над дронами для перехвата российских беспилотников типа Shahed, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров 2 декабря.