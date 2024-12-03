Росія атакувала "шахедом" енергооб'єкт у Рівненській області

Полювання на "шахеди" (Фото: Анатолій Штефан)

В ніч проти 3 грудня російські окупанти атакували Рівненську область, влучивши в об'єкт енергетики. Про це повідомив очільник місцевої військової адміністрації Олександр Коваль.

"Ціллю став об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби. Під час цього удару, за попередньою інформацією, люди поранень не зазнали", – написав він.

Коваль пообіцяв деталі щодо ворожої атаки згодом.

Сьогодні вранці Росія також атакувала енергооб'єкт у Тернополі, внаслідок чого частина міста залишилась без світла.