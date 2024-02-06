Россия атакует "шахедами", по областям объявили тревогу

Охота на "шахедов" (Иллюстративное фото: Facebook Анатолий Штефан)

Российские захватчики атакуют Украину дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. Об этом сообщают Воздушные силы, в ряде областей объявлена воздушная тревога.

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22:42. Воздушные силы сообщили об угрозе применения российских беспилотников для Херсонской и Николаевской областей.

23:17. ВС написали о движении "шахедов" из Николаева в направление Кировоградской области.

23:34. Военные сообщают о дальнейшем движении беспилотников:

→ несколько групп "шахедов" в Николаевской области двигаются в направлении Кировоградской области;

→ группа "шахедов" в Кировоградской области – курсом на северо-запад;

→ группа "шахедов" в Херсонской области направляется в Николаевскую область.

23:47. Воздушные силы написали о движении еще одной группы "шахедов" на Николаевскую область с юга.

00:00. "Несколько групп "шахедов" на юге Николаевской области двигаются в направлении Одесской области", – сообщили ВС.

В настоящее время тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Кировоградской и Запорожской областях.

О ходе тревог официально сообщают Воздушные силы и власти на местах.

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27 января глава Полтавской ОВА сообщил об ударе двумя российскими баллистическими ракетами по промышленному объекту в Кременчуге и продолжении ликвидации пожара в результате российской атаки. Впоследствии Воздушные силы сообщили, что это были ракеты "Искандер-М".

30 января в 12:20 и в 16:13 в Харькове были слышны взрывы. Мэр города сообщил, что прилеты зафиксированы в ближнем пригороде и в районе.

В ночь на 2 февраля российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136. Силы противовоздушной обороны уничтожили 11 "шахедов", по меньшей мере семь БпЛА не достигли своих целей и были локационно потеряны. Был прилет по объекту инфраструктуры в Кировоградской области.

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