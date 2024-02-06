Росія атакує "шахедами", по областях оголосили тривогу

Повітряні сили повідомили про загрозу російських безпілотників

Полювання на "шахедів" (Ілюстративне фото: Facebook Анатолій Штефан)

Російські загарбники атакують Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Про це повідомляють Повітряні сили, у низці областей оголошена повітряна тривога.

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22:42. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування російських безпілотників для Херсонської та Миколаївської областей.

23:17. ПС написали про рух "шахедів" з Миколаївщини у напрямок Кіровоградської області.

23:34. Військові повідомляють про подальший рух безпілотників:

→ кілька груп "шахедів" на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградської області;

→ група "шахедів" на Кіровоградщині – курсом на північний захід;

→ група "шахедів" на Херсонщині прямують на Миколаївщину.

23:47. Повітряні сили написали про рух ще однієї групи "шахедів" на Миколаївщину з півдня.

00:00. "Кілька груп "шахедів" на півдні Миколаївщини рухаються у напрямку Одеської області", – повідомили ПС.

Наразі тривогу оголошено у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Запорізькій областях.

Про перебіг тривог офіційно повідомляють Повітряні сили та представники влади на місцях.

Подальші оновлення читайте у стрічці новин.

27 січня голова Полтавської ОВА повідомив про удар двома російськими балістичними ракетами по промисловому об'єкту в Кременчуці та продовження ліквідації пожежі внаслідок російської атаки. Згодом Повітряні сили повідомили, що це були ракети "Іскандер-М".

30 січня о 12:20 та о 16:13 у Харкові було чути вибухи. Мер міста повідомив, що прильоти зафіксовані в ближньому передмісті та в районі.

У ніч проти 2 лютого російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Сили протиповітряної оборони знищили 11 "шахедів", щонайменше сім БпЛА не досягли своїх цілей та були локаційно втрачені. Мав місце приліт був по об'єкту інфраструктури в Кіровоградській області.

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