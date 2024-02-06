Росія атакує "шахедами", по областях оголосили тривогу
Російські загарбники атакують Україну дронами-камікадзе типу Shahed-136/131. Про це повідомляють Повітряні сили, у низці областей оголошена повітряна тривога.
22:42. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування російських безпілотників для Херсонської та Миколаївської областей.
23:17. ПС написали про рух "шахедів" з Миколаївщини у напрямок Кіровоградської області.
23:34. Військові повідомляють про подальший рух безпілотників:
→ кілька груп "шахедів" на Миколаївщині рухаються у напрямку Кіровоградської області;
→ група "шахедів" на Кіровоградщині – курсом на північний захід;
→ група "шахедів" на Херсонщині прямують на Миколаївщину.
23:47. Повітряні сили написали про рух ще однієї групи "шахедів" на Миколаївщину з півдня.
00:00. "Кілька груп "шахедів" на півдні Миколаївщини рухаються у напрямку Одеської області", – повідомили ПС.
Наразі тривогу оголошено у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Запорізькій областях.
Про перебіг тривог офіційно повідомляють Повітряні сили та представники влади на місцях.
Подальші оновлення читайте у стрічці новин.
- 27 січня голова Полтавської ОВА повідомив про удар двома російськими балістичними ракетами по промисловому об'єкту в Кременчуці та продовження ліквідації пожежі внаслідок російської атаки. Згодом Повітряні сили повідомили, що це були ракети "Іскандер-М".
- 30 січня о 12:20 та о 16:13 у Харкові було чути вибухи. Мер міста повідомив, що прильоти зафіксовані в ближньому передмісті та в районі.
- У ніч проти 2 лютого російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136. Сили протиповітряної оборони знищили 11 "шахедів", щонайменше сім БпЛА не досягли своїх цілей та були локаційно втрачені. Мав місце приліт був по об'єкту інфраструктури в Кіровоградській області.
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