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Россия бьет по инфраструктуре Украины, но США могут направлять военную помощь – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2022, 02:03
Россия бьет по инфраструктуре Украины, но США могут направлять военную помощь – Пентагон - Фото
Джон Кирби (Скриншот видео Пентагона)

Несмотря на массированные ракетные удары российских оккупантов по критической структуре Украины, Соединенные Штаты Америки имеют возможность направлять военную помощь украинской армии. Об этом сказал спикер Министерства обороны США Джон Кирби.

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"Во время последней серии авиаударов по Украине российские силы пытались поразить то, что мы оцениваем как критические объекты инфраструктуры на западе Украины, включая электроподстанции, транспортные узлы и тому подобное", – сказал Кирби.

Он отметил, что это демонстрирует попытки России помешать усилению армии Украины.

По словам спикера Пентагона, несмотря на эти удары, США по-прежнему могут направлять в Украину военную помощь, в том числе системы вооружения и другие материалы.

США знают, что оружие и другие материалы все еще поступают в Украину, потому что Пентагон каждый день поддерживает связь с украинской стороной.

  • Вечером 3 мая российские стратегические бомбардировщики из Каспийского региона нанесли ракетный удар по всей территории Украины. Было выпущено около 18 крылатых ракет.
  • Вечером 4 мая российские оккупанты снова обстреляли ракетами украинские города.

Читайте также: "Задумали какую-то пакость". Арестович объяснил интенсивные ракетные удары РФ по Украине

Наталия Медведева
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ракетный удар военная помощь пентагон
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