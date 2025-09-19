Россия движется вперед черепашьими темпами и несет ужасающие потери – глава МИ-6
Российские войска продвигаются на фронте в Украине "черепашьими темпами и ценой ужасающих потерь". Об этом сказал глава секретной разведывательной службы Великобритании МИ-6 Ричард Мур, выступая в Стамбуле, передает Sky News.
По его словам, российский диктатор Владимир Путин пытается навязать свою "имперскую волю" всеми средствами, которые есть в его распоряжении. Но ему это не удается.
"У России просто нет возможностей полностью подчинить Украину силой", – резюмировал Мур.
Глава МИ-6 отметил, что проблема была и остается в суверенитете Украины: Путин его отрицает. Как и существование самой страны и даже нации.
- Также глава МИ-6 заявлял, что нет признаков, что Путин заинтересован в мире с Украиной, кроме как в капитуляции.
- Британская секретная разведка планирует вербовать агентов из России, и не только в даркнете.
Комментарии (0)