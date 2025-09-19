Росія рухається вперед черепашачими темпами й зазнає жахливих втрат – глава МІ-6
Російські війська просуваються на фронті в Україні "черепашачими темпами й ціною жахливих втрат". Про це сказав глава секретної розвідувальної служби Великої Британії МІ-6 Річард Мур, виступаючи в Стамбулі, передає Sky News.
За його словами, російський диктатор Володимир Путін намагається нав'язати свою "імперську волю" всіма засобами, які є в його розпорядженні. Але йому це не вдається.
"У Росії просто немає можливостей повністю підпорядкувати Україну силою", – резюмував Мур.
Глава МІ-6 зазначив, що проблема була і залишається в суверенітеті України: Путін його заперечує. Як і існування самої країни і навіть нації.
- Також глава МІ-6 заявляв, що немає ознак, що Путін зацікавлений у мирі з Україною, окрім як у капітуляції.
- Британська секретна розвідка планує вербувати агентів із Росії, і не тільки в даркнеті.
