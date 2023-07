"Россия – единственная угроза православию в Украине": Кулеба об ударе по собору в Одессе

Вопреки утверждениям кремлевских пропагандистов, единственной угрозой православию в Украине является сама Россия, и ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе это наглядно подтверждает. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Россия систематически уничтожает Православную Церковь в Украине и ее здания. Последний пример — сегодняшний удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе", – написал Кулеба.

Министр заявил, что Украина поднимет этот вопрос на следующем заседании Совбеза ООН по Украине, "чтобы четко заявить: Россия — единственная угроза украинскому православию".

Russia has been systematically destroying the Orthodox Church in Ukraine and its premises. The latest is today’s strike on Odesa’s Transfiguration Cathedral. We will raise this at the next UNSC meeting on Ukraine to make it clear: Russia is the only threat to Ukraine’s Orthodoxy. pic.twitter.com/JsgM5Tv3sZ