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"Россия – единственная угроза православию в Украине": Кулеба об ударе по собору в Одессе

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2023, 16:29
Спасо-Преображенский собор после ракетного удара (Фото - Думская.net)

Вопреки утверждениям кремлевских пропагандистов, единственной угрозой православию в Украине является сама Россия, и ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе это наглядно подтверждает. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Россия систематически уничтожает Православную Церковь в Украине и ее здания. Последний пример — сегодняшний удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе", – написал Кулеба.

Министр заявил, что Украина поднимет этот вопрос на следующем заседании Совбеза ООН по Украине, "чтобы четко заявить: Россия — единственная угроза украинскому православию".

  • В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.
  • В частности, пострадал крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-е годы, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.
  • Во время российской атаки Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет захватчиков. Ранее пресс-секретарь Воздушных сил объяснял, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.

Читайте также: Атака по Одессе. Данилов: Россия хочет изолировать Украину от Черного моря, мы отреагируем

Сергей Бережной
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