"Россия – единственная угроза православию в Украине": Кулеба об ударе по собору в Одессе

Вопреки утверждениям кремлевских пропагандистов, единственной угрозой православию в Украине является сама Россия, и ракетный удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе это наглядно подтверждает. Об этом написал в Twitter глава МИД Дмитрий Кулеба.

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"Россия систематически уничтожает Православную Церковь в Украине и ее здания. Последний пример — сегодняшний удар по Спасо-Преображенскому собору в Одессе", – написал Кулеба.

Министр заявил, что Украина поднимет этот вопрос на следующем заседании Совбеза ООН по Украине, "чтобы четко заявить: Россия — единственная угроза украинскому православию".

Russia has been systematically destroying the Orthodox Church in Ukraine and its premises. The latest is today’s strike on Odesa’s Transfiguration Cathedral. We will raise this at the next UNSC meeting on Ukraine to make it clear: Russia is the only threat to Ukraine’s Orthodoxy. pic.twitter.com/JsgM5Tv3sZ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023

В ночь на 23 июля страна-террорист Россия нанесла массированный ракетный удар по Одессе. В результате атаки есть жертвы среди местных жителей и разрушения.

В частности, пострадал крупнейший православный храм в центре Одессы – Спасо-Преображенский собор. Собор был восстановлен в 2000-е годы, оригинальный храм разрушили большевики в 1936 году.

Во время российской атаки Воздушным силам удалось сбить 9 из 19 ракет захватчиков. Ранее пресс-секретарь Воздушных сил объяснял, что для противодействия ракетам "Оникс" необходимо уничтожать их пусковые установки в Крыму, а Х-22 способны сбивать новейшие западные комплексы ПВО.

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