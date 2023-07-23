"Росія – єдина загроза православ'ю в Україні": Кулеба про удар по собору в Одесі

Попри твердження кремлівських пропагандистів, єдиною загрозою православ'ю в Україні є сама Росія, і ракетний удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі це наочно підтверджує. Про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

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"Росія систематично знищує Православну Церкву в Україні та її будівлі. Останній приклад – сьогоднішній удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі", – написав Кулеба.

Міністр заявив, що Україна порушить це питання на наступному засіданні Ради безпеки ООН щодо України, "щоб чітко заявити: Росія – єдина загроза українському православ'ю".

Russia has been systematically destroying the Orthodox Church in Ukraine and its premises. The latest is today’s strike on Odesa’s Transfiguration Cathedral. We will raise this at the next UNSC meeting on Ukraine to make it clear: Russia is the only threat to Ukraine’s Orthodoxy. pic.twitter.com/JsgM5Tv3sZ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 23, 2023

У ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. В результаті атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.

Зокрема, постраждав найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Собор було відновлено у 2000-ті роки, оригінальний храм зруйнували більшовики у 1936 році.

Під час російської атаки Повітряним силам вдалося збити 9 із 19 ракет загарбників. Раніше прессекретар Повітряних сил пояснював, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їх пускові установки в Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.

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