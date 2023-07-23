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"Росія – єдина загроза православ'ю в Україні": Кулеба про удар по собору в Одесі

Этот материал также доступен на русском
23.07.2023, 16:29
Спасо-Преображенський собор після ракетного удару (Фото - Думская.net)

Попри твердження кремлівських пропагандистів, єдиною загрозою православ'ю в Україні є сама Росія, і ракетний удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі це наочно підтверджує. Про це написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

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"Росія систематично знищує Православну Церкву в Україні та її будівлі. Останній приклад – сьогоднішній удар по Спасо-Преображенському собору в Одесі", – написав Кулеба.

Міністр заявив, що Україна порушить це питання на наступному засіданні Ради безпеки ООН щодо України, "щоб чітко заявити: Росія – єдина загроза українському православ'ю".

  • У ніч проти 23 липня країна-терорист Росія завдала масованого ракетного удару по Одесі. В результаті атаки є жертви серед місцевих жителів та руйнування.
  • Зокрема, постраждав найбільший православний храм у центрі Одеси – Спасо-Преображенський собор. Собор було відновлено у 2000-ті роки, оригінальний храм зруйнували більшовики у 1936 році.
  • Під час російської атаки Повітряним силам вдалося збити 9 із 19 ракет загарбників. Раніше прессекретар Повітряних сил пояснював, що для протидії ракетам "Онікс" необхідно знищувати їх пускові установки в Криму, а Х-22 здатні збивати новітні західні комплекси ППО.

Читайте також: Атака по Одесі. Данилов: Росія хоче ізолювати Україну від Чорного моря, ми відреагуємо

Сергій Бережний
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війнаДмитро Кулебаодесаракетний ударСпасо-Преображенський собор
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