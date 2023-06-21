Россия еще долго будет угрозой для Европы – глава МИД Чехии

Со страной, которая ведет агрессивные войны против своих соседей и прямо угрожает международному порядку, невозможно сохранять прежние отношения. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

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Глава МИД сообщил, что правительство Чехии утвердило предложенный им доклад о пересмотре отношений с Россией, потому что "со страной, ведущей агрессивную войну против своего соседа и угрожающей международному порядку, нельзя иметь отношения по-старому".

Липавский отметил, что Чехия "значительно сократила дипломатическое присутствие России" в стране, заморозила российские активы на сумму около 10 млрд чешских крон (примерно 421 млн евро. – Ред.), снизила и будет продолжать снижать энергетическую зависимость от РФ.

Он заявил, что Россия будет представлять угрозу для Европы до тех пор, "пока российское общество не изменится".

При этом, отметил министр, Чехия будет поддерживать представителей российского гражданского общества и правозащитников.

16 июня президент Чехии Петр Павел в интервью Радио Свобода заявил, что службы безопасности должны следить за россиянами, живущими на Западе, назвав это "просто ценой" войны Кремля против Украины.

20 июня Липавский заявил, что Прага не видит перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены ее руководства.

19 мая 2023 года премьер Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что Запад должен осознать новую реальность, когда речь идет о широкой конфронтации с Москвой.

29 мая в генеральном штабе Чехии отметили, что не исключают начала войны между Россией и НАТО.

16 июня Павел выступил против тезиса о том, что войну против Украины ведет только диктатор Владимир Путин, а не российское население.

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