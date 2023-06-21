UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия еще долго будет угрозой для Европы – глава МИД Чехии

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 18:07
Россия еще долго будет угрозой для Европы – глава МИД Чехии - Фото
Ян Липавский (фото – EPA)

Со страной, которая ведет агрессивные войны против своих соседей и прямо угрожает международному порядку, невозможно сохранять прежние отношения. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Глава МИД сообщил, что правительство Чехии утвердило предложенный им доклад о пересмотре отношений с Россией, потому что "со страной, ведущей агрессивную войну против своего соседа и угрожающей международному порядку, нельзя иметь отношения по-старому".

Липавский отметил, что Чехия "значительно сократила дипломатическое присутствие России" в стране, заморозила российские активы на сумму около 10 млрд чешских крон (примерно 421 млн евро. – Ред.), снизила и будет продолжать снижать энергетическую зависимость от РФ.

Он заявил, что Россия будет представлять угрозу для Европы до тех пор, "пока российское общество не изменится".

При этом, отметил министр, Чехия будет поддерживать представителей российского гражданского общества и правозащитников.

16 июня президент Чехии Петр Павел в интервью Радио Свобода заявил, что службы безопасности должны следить за россиянами, живущими на Западе, назвав это "просто ценой" войны Кремля против Украины.

20 июня Липавский заявил, что Прага не видит перспектив налаживания отношений с Россией даже в случае смены ее руководства. 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
угроза РФчехиядипломатияЯн Липавский
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 