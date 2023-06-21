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Росія ще довго буде загрозою для Європи – глава МЗС Чехії

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 18:07
Росія ще довго буде загрозою для Європи – глава МЗС Чехії - Фото
Ян Липавський (фото – EPA)

З країною, яка веде агресивні війни проти своїх сусідів та прямо загрожує міжнародному порядку, неможливо зберігати колишні відносини. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

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Глава МЗС повідомив, що уряд Чехії затвердив запропоновану ним доповідь про перегляд відносин із Росією, тому що "з країною, яка веде агресивну війну проти свого сусіда і загрожує міжнародному порядку, не можна мати відносини по-старому".

Ліпавський зазначив, що Чехія "значно скоротила дипломатичну присутність Росії" в країні, заморозила російські активи на суму близько 10 млрд чеських крон (приблизно 421 млн євро. – Ред.), знизила і продовжуватиме знижувати енергетичну залежність від РФ.

Він заявив, що Росія становитиме загрозу для Європи доти, "поки російське суспільство не зміниться".

При цьому, зазначив міністр, Чехія підтримуватиме представників російського громадянського суспільства та правозахисників.

16 червня президент Чехії Петро Павло в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що служби безпеки повинні стежити за росіянами, які живуть на Заході, назвавши це "просто ціною" війни Кремля проти України.

20 червня Ліпавський заявив, що Прага не бачить перспектив налагодження відносин із Росією навіть у разі зміни її керівництва.

Сергій Бережний
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чехіядипломатіяЯн Ліпавськийзагроза РФ
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