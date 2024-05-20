Россия концентрируется на Старомайорском и Крынках, почти не штурмует Работино – Плетенчук

В конце недели россияне уже даже не штурмовали Работино, а больше атаковали Крынки, отметил начальник пресс-центра Сил обороны юга

Российский военный (Фото: EPA)

На прошлой неделе российская армия более 20 раз наступала на Ореховском направлении, концентрируется враг на Старомайорском и периодически переключается на Крынки. Об этом в комментарии для LIGA.net заявил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук.

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Он отметил, что в конце недели россияне уже не штурмовали Работино, а больше атаковали Крынки. В то же время Плетенчук акцентировал, что все это в масштабах той же группировки, которая здесь находилась.

Карта: Deepstate

Карта: Deepstate

Также Плетенчук подробнее рассказал о том, как Россия готовит свои периодические заявления о захвате "того, что осталось от Работино". На этой неделе таких заявлений было три, все они — фейковые, подчеркнул он.

"У нас даже была такая ситуация, что группа зашла, поставила флаг на крайней улице. Двое из этой группы погибли, третий попал в плен. Он во время допроса рассказал, что через двое суток они должны выпустить ролик, как они захватили Работино. Мы ожидали этих заявлений, но никаких подтверждений у россиян нет", – рассказал начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга.

Он отметил, что в населенный пункт враг не зашел, Работино простреливается.

"Это был небольшой населенный пункт, менее чем на полтысячи жителей. Он находится под нашим контролем в любом случае", – добавил он.

15 мая Минобороны РФ заявило о якобы захвате оккупантами села Работино Запорожской области.

Россияне регулярно врут о якобы захвате определенных населенных пунктов в Украине, одновременно часто "берут" их в своих сводках неоднократно.

Одни из последних подобных фейков россиян – о якобы захвате в апреле Красногоровского огнеупорного завода. Также оккупанты "брали" Новомихайловку возле Марьинки, когда в населенном пункте продолжались бои.

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