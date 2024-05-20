Росія концентрується на Старомайорському та Кринках, майже не штурмує Роботине – Плетенчук

Наприкінці тижня росіяни вже навіть не штурмували Роботине, а більше атакували Кринки, зазначив начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня

Російський військовий (Фото: EPA)

Минулого тижня російська армія понад 20 разів наступала на Оріхівському напрямку, концентрується ворог на Старомайорському й періодично перемикається на Кринки. Про це у коментарі для LIGA.net заявив начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

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Він зазначив, що наприкінці тижня росіяни вже не штурмували Роботине, а більше атакували Кринки. Водночас Плетенчук акцентував, що все це в масштабах того самого угруповання, яке тут перебувало.

Мапа: Deepstate

Мапа: Deepstate

Також Плетенчук детальніше розповів про те, як Росія готує свої періодичні заяви про захоплення "того, що залишилось від Роботиного". На цьому тижні таких заяв було три, всі вони є фейковими, наголосив він.

"У нас навіть була така ситуація, що група зайшла, поставила прапор на крайній вулиці. Двоє з цієї групи загинули, третій потрапив у полон. Він під час допиту розповів, що через дві доби вони мають випустити ролик, як вони захопили Роботине. Ми очікували цих заяв, але жодних підтверджень у росіян немає", – розповів начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Він зазначив, що у населений пункт ворог не зайшов, Роботине прострілюється.

"Це був невеличкий населений пункт, менш ніж на пів тисячі мешканців. Він знаходиться під нашим контролем у будь-якому разі", – додав він.

15 травня Міноборони РФ заявило про нібито захоплення окупантами села Роботине Запорізької області.

Росіяни регулярно брешуть про нібито захоплення певних населених пунктів в Україні, водночас часто "беруть" їх у своїх зведеннях неодноразово.

Одні з останніх подібних фейків росіян – про нібито захоплення у квітні Красногорівського вогнетривкого заводу. Також окупанти "брали" Новомихайлівку біля Мар'їнки, коли у населеному пункті тривали бої.

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