Росія концентрується на Старомайорському та Кринках, майже не штурмує Роботине – Плетенчук
Минулого тижня російська армія понад 20 разів наступала на Оріхівському напрямку, концентрується ворог на Старомайорському й періодично перемикається на Кринки. Про це у коментарі для LIGA.net заявив начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.
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Він зазначив, що наприкінці тижня росіяни вже не штурмували Роботине, а більше атакували Кринки. Водночас Плетенчук акцентував, що все це в масштабах того самого угруповання, яке тут перебувало.
Також Плетенчук детальніше розповів про те, як Росія готує свої періодичні заяви про захоплення "того, що залишилось від Роботиного". На цьому тижні таких заяв було три, всі вони є фейковими, наголосив він.
"У нас навіть була така ситуація, що група зайшла, поставила прапор на крайній вулиці. Двоє з цієї групи загинули, третій потрапив у полон. Він під час допиту розповів, що через дві доби вони мають випустити ролик, як вони захопили Роботине. Ми очікували цих заяв, але жодних підтверджень у росіян немає", – розповів начальник Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.
Він зазначив, що у населений пункт ворог не зайшов, Роботине прострілюється.
"Це був невеличкий населений пункт, менш ніж на пів тисячі мешканців. Він знаходиться під нашим контролем у будь-якому разі", – додав він.
15 травня Міноборони РФ заявило про нібито захоплення окупантами села Роботине Запорізької області.
- Росіяни регулярно брешуть про нібито захоплення певних населених пунктів в Україні, водночас часто "беруть" їх у своїх зведеннях неодноразово.
- Одні з останніх подібних фейків росіян – про нібито захоплення у квітні Красногорівського вогнетривкого заводу. Також окупанти "брали" Новомихайлівку біля Мар'їнки, коли у населеному пункті тривали бої.
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