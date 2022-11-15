Россия медлила с отступлением из Херсона, чтобы не подыграть Байдену на выборах – CNN﻿

США располагают разведывательными данными о том, что Россия, возможно, медлила с объявлением о выходе из Херсона во избежание политической победы администрации президента США Джо Байдена накануне промежуточных выборов в Конгресс. Об этом сообщает CNN со ссылкой на четырех человек, знакомых с разведданными.

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Высокопоставленные российские чиновники обсуждали промежуточные выборы в США как фактор при принятии решения об уходе из Херсона, сказал один из представителей разведки. Второй человек, знакомый с данными разведки, сказал телеканалу, что ожидание выборов в США всегда было "заранее спланированным условием" выхода России из Херсона.

Однако выборы были далеко не единственным фактором для отступления России, заявили чиновники.

Хотя данные разведки не являются официальной оценкой намерений России, они являются признаком того, что РФ заинтересована в воздействии на политический ландшафт США, хотя источники говорят, что Россия, вероятно, неправильно рассчитала влияние такого решения на выборы.

"Я сомневаюсь, что американцы действительно заметили бы это", – сообщил другой источник.

На прошлой неделе Байден намекнул, что момент объявления Россией об отступлении был чем-то большим, чем простой случайностью.

Россия делает ставку на то, что Соединенные Штаты под руководством республиканцев сократят поддержку Украины, свидетельствуют разведданные.

По данным исследователей, пишет телеканал, российские оперативники также использовали ультраправые медиаплатформы, чтобы очернить кандидатов от Демократической партии в нескольких штатах за неделю до промежуточных выборов.

9 ноября Суровикин и Шойгу заявили об отводе оккупационных войск из Херсона.

11 ноября в сети появились фото и видео с украинскими флагами в центре Херсона. Местные жители скандировали "ЗСУ!" и "Херсон – це Україна!". В ГУР заявили, что части ВСУ вошли в Херсон, город возвращается под контроль Украины. Россиянам посоветовали сдаваться в плен. Зеленский назвал этот день историческим.

Сегодня сообщалось о визите Зеленского в Херсон, он пообщался с местными и наградил украинских военнослужащих, участвовавших в свобождении города от российских захватчиков.

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Вадим Ребрина

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