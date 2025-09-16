Россия на Донетчине применяет больше мототехники и РСЗО. В ВСУ раскрыли тактику врага

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Россияне на Донецком направлении на прошлой неделе использовали больше мототехники и тяжелых огнеметных систем. Цель врага – выйти на административную границу области, сообщили LIGA.net в оперативно-стратегической группировке войск "Днепр".

По данным военных, враг, не жалеет для этого как живую силу, так и технику. В частности, относительно меньше оккупанты стали применять танки и бронеавтомобили на фронте, больше – автомобильную и мототехнику.

Однако, по словам военных, и потери врага увеличились как в живой силе, так и в бронетехнике, согласно статистикой. Среди прочего, за 8-15 сентября возросло количество уничтоженных и пораженных реактивных систем залпового огня и тяжелых огнеметных систем ТОС по сравнению с предыдущими неделями (семь и четыре соответственно).

Также спикер ОСУВ "Днепр" Назар Волошин в комментарии LIGA.net рассказал, что российская авиация усиливает удары по украинским городам, объектам гражданской инфраструктуры и позициям Сил обороны. В частности, в августе возросло применение авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (управляемых авиационных бомб).

"Россия игнорирует попытки мирового сообщества по завершению войны против Украины, зато она наращивает воздушный террор... За август российская авиация сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты 4 390 КАБов. Это почти на полтысячи больше, чем в предыдущем месяце", – отметил Волошин.

По его словам, оккупанты пытаются сравнивать с землей все, что не могут взять огнеметами и КАБами, а дальше пытаться продвигаться на мотоциклах по тому, что осталось, чтобы попытаться хоть что-то захватить.