Росія на Донеччині застосовує більше мототехніки та РСЗВ. У ЗСУ розкрили тактику ворога

Росіяни на Донецькому напрямку минулого тижня використовували більше мототехніки та важких вогнеметних систем. Мета ворога – вийти на адміністративний кордон області, повідомили LIGA.net в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Дніпро".

За даними військових, ворог не жаліє для цього як живу силу, так і техніку. Зокрема, відносно менше окупанти стали застосовувати танки та бронеавтомобілі на фронті, більше – автомобільну і мототехніку.

Проте, за словами військових, і втрати ворога збільшилися як у живій силі, так і у бронетехніці, згідно зі статистикою. Серед іншого, за 8-15 вересня зросла кількість знищених та уражених реактивних систем залпового вогню та важких вогнеметних систем ТОС порівняно з попередніми тижнями (сім та чотири відповідно).

Також речник ОСУВ "Дніпро" Назар Волошин в коментарі LIGA.net розповів, що російська авіація посилює удари по українських містах, об’єктах цивільної інфраструктури та позиціях Сил оборони. Зокрема, в серпні зросло застосування авіаційних бомб, оснащених універсальними модулями планування і корекції (керованих авіаційних бомб).

"Росія ігнорує намагання світової спільноти щодо завершення війни проти України, натомість вона нарощує повітряний терор... За серпень російська авіація скинула на позиції Сил оборони та прифронтові населені пункти 4 390 КАБів. Це майже на півтисячі більше, ніж попереднього місяця", – зазначив Волошин.

За його словами, окупанти за допомогою реактивних та вогнеметних систем залпового вогню та КАБами намагаються рівняти з землею все, що не можуть взяти, а далі намагатися просуватися на мотоциклах по тому, що лишилось, щоб спробувати хоч щось захопити.