Россия нанесла серию ударов авиабомбами по Купянску: повреждено более 80 домов – фото
В ночь на 11 июня россияне сбросили авиационные бомбы на жилые кварталы в Купянске Харьковской области. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Около 3:30 российские войска сбросили авиационные бомбы на мирную инфраструктуру.
По предварительным данным, Россия применила сверхмощные управляемые авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции).
В результате атаки повреждены более 80 жилых домов, детский сад, станция и автомобили скорой помощи. Обошлось без жертв.
В прокуратуре возбуждено уголовное производство по факту военного преступления.
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