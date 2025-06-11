Россия нанесла серию ударов авиабомбами по Купянску: повреждено более 80 домов – фото
Обстрел (Фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

В ночь на 11 июня россияне сбросили авиационные бомбы на жилые кварталы в Купянске Харьковской области. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Около 3:30 российские войска сбросили авиационные бомбы на мирную инфраструктуру.

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По предварительным данным, Россия применила сверхмощные управляемые авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК (унифицированным модулем планирования и коррекции).

В результате атаки повреждены более 80 жилых домов, детский сад, станция и автомобили скорой помощи. Обошлось без жертв.

Обстріл (Фото: t.me/prokuratura_kharkiv)
Обстрел (Фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

Обстріл (Фото: t.me/prokuratura_kharkiv)Обстріл (Фото: t.me/prokuratura_kharkiv)

В прокуратуре возбуждено уголовное производство по факту военного преступления.

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