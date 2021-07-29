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Россия не просила у Украины гуманитарную помощь или воду для Крыма – Резников

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2021, 14:34
Россия не просила у Украины гуманитарную помощь или воду для Крыма – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: пресс-служба Open Ukraine)

Власти Украины могут поставить гуманитарную помощь или воду в оккупированный Крым, однако никаких запросов об этом от России не поступало. Об этом сказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии FT

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"России очень сложно признать свою слабость... Это будет равносильно признанию того, что они приняли неправильное решение", – считает он.

Министр считает, что Северо-Крымский канал символизирует "глупость Кремля", оккупировавшего Крым, так как власти РФ не взвесили последствия оккупации в момент "электоральной эйфории".

"Почему вы не подумали о воде?", – говорит Резников.

Читайте также: Арестович допустил, что Украина может изменить позицию по воде в Крым. В МИД ответили

Станислав Стороженко
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гуманитарная помощь Алексей Резников Крым оккупация
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