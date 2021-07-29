Россия не просила у Украины гуманитарную помощь или воду для Крыма – Резников
Власти Украины могут поставить гуманитарную помощь или воду в оккупированный Крым, однако никаких запросов об этом от России не поступало. Об этом сказал министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в комментарии FT.
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"России очень сложно признать свою слабость... Это будет равносильно признанию того, что они приняли неправильное решение", – считает он.
Министр считает, что Северо-Крымский канал символизирует "глупость Кремля", оккупировавшего Крым, так как власти РФ не взвесили последствия оккупации в момент "электоральной эйфории".
"Почему вы не подумали о воде?", – говорит Резников.
- Украина систематично настаивает, что подача воды на полуостров возобновится только после его деоккупации. Иногда звучат и другие голоса.
- До захвата Крыма Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде.
- Резников заверил, что Украина готова дать отпор, если Кремль начнет наступление из-за дефицита воды в Крыму.
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