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Россия несет потери при штурме Азовстали, это срывает ее планы – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2022, 08:37
Россия несет потери при штурме Азовстали, это срывает ее планы – разведка Британии - Фото
Азовсталь, Мариуполь (фото - ЕРА)

Штурм завода Азовсталь стоил потерь армии РФ, защитники Мариуполя срывают планы России на южном Донбассе. О таких выводах британской разведи сообщает Министерство обороны Соединенного Королевства в Twitter.

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Отмечается, что Россия второй день штурмует Азовсталь, несмотря на заявления о якобы решении только блокировать завод.

В британской разведке полагают, что усилия РФ по захвату Азовстали связаны с приближающимся 9 мая и желанием российского диктатора Владимира Путина добиться символического успеха.

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Но штурм завода уже стоил России потерь личного состава, оборудования и боеприпасов, отмечают разведчики.

"Пока украинское сопротивление продолжается на Азовстали, российские потери будут наращиваться и срывать их оперативные планы на юге Донбасса", – подытожили в разведке Британии.

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Марк Сировой
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