Россия несет потери при штурме Азовстали, это срывает ее планы – разведка Британии

Штурм завода Азовсталь стоил потерь армии РФ, защитники Мариуполя срывают планы России на южном Донбассе. О таких выводах британской разведи сообщает Министерство обороны Соединенного Королевства в Twitter.

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Отмечается, что Россия второй день штурмует Азовсталь, несмотря на заявления о якобы решении только блокировать завод.

В британской разведке полагают, что усилия РФ по захвату Азовстали связаны с приближающимся 9 мая и желанием российского диктатора Владимира Путина добиться символического успеха.

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Но штурм завода уже стоил России потерь личного состава, оборудования и боеприпасов, отмечают разведчики.

"Пока украинское сопротивление продолжается на Азовстали, российские потери будут наращиваться и срывать их оперативные планы на юге Донбасса", – подытожили в разведке Британии.

4 мая глава украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия сообщил, что российские оккупанты находятся на территории завода Азовсталь в Мариуполе.

Украинские военные записали видео с завода и заявили, что продолжают держать круговую оборону на Азовстали.

По данным Пентагона, большинство российских войск выведено из Мариуполя и брошено на север.

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Марк Сировой

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