Россия ночью атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136. ПВО сбила восемь целей

Силы противовоздушной обороны уничтожили восемь российских беспилотников в ночь на 29 января

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 29 января. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что враг запустил восемь беспилотников.

Силы противовоздушной обороны сбили все "шахеды".

Командование Воздушных сил писало о дронах в Тернопольской и Ровенской областях.

Также армия РФ нанесла авиационные удары по Красному Хутору Черниговской области и Рожковичах Сумской области.

В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, были погибшие и пострадавшие в Киеве, Харькове и Павлограде.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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