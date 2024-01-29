Россия ночью атаковала Украину дронами-камикадзе Shahed-136. ПВО сбила восемь целей
Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 29 января. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что враг запустил восемь беспилотников.
Силы противовоздушной обороны сбили все "шахеды".
Командование Воздушных сил писало о дронах в Тернопольской и Ровенской областях.
Также армия РФ нанесла авиационные удары по Красному Хутору Черниговской области и Рожковичах Сумской области.
- В результате комбинированного массированного ракетного обстрела, который Россия нанесла утром 23 января, были погибшие и пострадавшие в Киеве, Харькове и Павлограде.
- Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.
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