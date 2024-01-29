Росія вночі атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136. ППО збила вісім цілей
Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 29 січня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що ворог запустив вісім безпілотників.

Сили протиповітряної оборони збили всі "шахеди".

Командування Повітряних сил писало про дрони у Тернопільській та Рівненській областях.

Також армія РФ завдала авіаційних ударів по Червоному Хутору Чернігівської області та Рожковичах Сумської області.

  • Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, були загиблі та постраждалі у Києві, Харкові та Павлограді.
  • Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

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