Росія вночі атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136. ППО збила вісім цілей
Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 29 січня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
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Військові заявляють, що ворог запустив вісім безпілотників.
Сили протиповітряної оборони збили всі "шахеди".
Командування Повітряних сил писало про дрони у Тернопільській та Рівненській областях.
Також армія РФ завдала авіаційних ударів по Червоному Хутору Чернігівської області та Рожковичах Сумської області.
- Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, були загиблі та постраждалі у Києві, Харкові та Павлограді.
- Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.
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