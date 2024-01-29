Росія вночі атакувала Україну дронами-камікадзе Shahed-136. ППО збила вісім цілей

Сили протиповітряної оборони знищили вісім російських безпілотників у ніч проти 29 січня

Мобільна вогнева група (Фото: ЗСУ)

Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 29 січня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що ворог запустив вісім безпілотників.

Сили протиповітряної оборони збили всі "шахеди".

Командування Повітряних сил писало про дрони у Тернопільській та Рівненській областях.

Також армія РФ завдала авіаційних ударів по Червоному Хутору Чернігівської області та Рожковичах Сумської області.

Внаслідок комбінованого масованого ракетного обстрілу, який Росія завдала вранці 23 січня, були загиблі та постраждалі у Києві, Харкові та Павлограді.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

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