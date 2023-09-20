Россия ночью устроила очередной налет "шахедами". В областях работала ПВО, есть прилеты

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 20 сентября. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что россияне выпустили по Украине 24 беспилотника.

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Официальной информации о прилетах пока не было.

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