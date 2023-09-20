Россия ночью устроила очередной налет "шахедами". В областях работала ПВО, есть прилеты
20.09.2023, 07:19
Перехват дрона Shahed системой ПВО (Фото: KorsunskySergiy/Twitter)
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 20 сентября. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
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Военные заявляют, что россияне выпустили по Украине 24 беспилотника.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 воздушных целей врага.
Мониторинговые паблики ночью писали о работе ПВО в разных областях.
Официальной информации о прилетах пока не было.
- 19 сентября местные власти сообщили об ударах по Львову и Кривому Рогу.
- 8 сентября 2023 года Россия ударила по Кривому Рогу, в результате чего погиб полицейский, еще десятки человек пострадали.
- В течение трех часов в ночь на 11 сентября Россия атаковала Кривой Рог. На утро раздались повторные взрывы.
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