UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия ночью устроила очередной налет "шахедами". В областях работала ПВО, есть прилеты

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 07:19
Россия ночью устроила очередной налет
Перехват дрона Shahed системой ПВО (Фото: KorsunskySergiy/Twitter)

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 20 сентября. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что россияне выпустили по Украине 24 беспилотника.
Силы противовоздушной обороны уничтожили 17 воздушных целей врага. 
Мониторинговые паблики ночью писали о работе ПВО в разных областях.
Официальной информации о прилетах пока не было.

Читайте также: РФ атаковала Украину 30 Shahed-136 и ракетой "Искандер-М". Прилеты во Львове и Кривом Роге

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапвогенштабShahed-136дроны-камикадзе
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 