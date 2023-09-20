Росія вночі влаштувала черговий наліт "шахедами". В областях працювала ППО, є прильоти
20.09.2023, 07:19
Перехоплення дрона Shahed системою ППО (Фото: KorsunskySergiy/Twitter)
Російські окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 20 вересня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Військові заявляють, що росіяни випустили по Україні 24 безпілотники.
Сили протиповітряної оборони знищили 17 повітряних цілей ворога.
Моніторингові пабліки вночі писали про роботу ППО у різних областях.
Офіційної інформації про прильоти поки що не було.
- 19 вересня місцева влада повідомила про удари по Львову та Кривому Рогу.
- 8 вересня 2023 року Росія вдарила по Кривому Рогу, внаслідок чого загинув поліцейський, ще десятки людей постраждали.
- Протягом трьох годин у ніч проти 11 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. На ранок пролунали повторні вибухи.
Читайте також: РФ атакувала Україну 30 Shahed-136 та ракетою "Іскандер-М". Прильоти у Львові та Кривому Розі
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі