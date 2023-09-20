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Росія вночі влаштувала черговий наліт "шахедами". В областях працювала ППО, є прильоти

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 07:19
Росія вночі влаштувала черговий наліт
Перехоплення дрона Shahed системою ППО (Фото: KorsunskySergiy/Twitter)

Російські окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 20 вересня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що росіяни випустили по Україні 24 безпілотники.
Сили протиповітряної оборони знищили 17 повітряних цілей ворога.
Моніторингові пабліки вночі писали про роботу ППО у різних областях.
Офіційної інформації про прильоти поки що не було.

Читайте також: РФ атакувала Україну 30 Shahed-136 та ракетою "Іскандер-М". Прильоти у Львові та Кривому Розі

Дмитро Гриниченко
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війнаГенштабппоShahed-136дрони-камікадзе
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