Росія вночі влаштувала черговий наліт "шахедами". В областях працювала ППО, є прильоти

Російські окупанти вкотре атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 20 вересня. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що росіяни випустили по Україні 24 безпілотники.

Сили протиповітряної оборони знищили 17 повітряних цілей ворога.

Моніторингові пабліки вночі писали про роботу ППО у різних областях.

Офіційної інформації про прильоти поки що не було.

19 вересня місцева влада повідомила про удари по Львову та Кривому Рогу.

8 вересня 2023 року Росія вдарила по Кривому Рогу, внаслідок чого загинув поліцейський, ще десятки людей постраждали.

Протягом трьох годин у ніч проти 11 вересня Росія атакувала Кривий Ріг. На ранок пролунали повторні вибухи.

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