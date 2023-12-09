Россия обстреляла Купянск: убила двух женщин и ранила мужчину – фото

Россия нанесла удары по Харьковской области около 15:30, говорит глава ОВА. Повреждены частный дом, гараж, забор и летняя кухня, погибли люди

Фото: Олег Синегубов

Днем 9 декабря российские оккупационные войска обстреляли Купянск, в результате чего погибли местные жительницы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По его словам, инцидент произошел около 15:30. Две женщины – 57 и 71 лет – погибли на месте, 30-летний мужчина получил ранения.

Повреждены частный дом, гараж, забор и летняя кухня.

Фото: Олег Синегубов

Фото: Олег Синегубов

Утром военные сообщали, что в направлении Купянска отбты 11 атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки.

5 декабря 2023 года Россия нанесла удар по Херсону, в результате атаки погибли двое и пострадал один человек.

В ночь на 7 декабря россияне запустили по Украине 18 "шахедов", 15 БпЛА удалось сбить, прилеты были в Измаильском районе Одесской области, погиб водитель грузовика.

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