Россия обстреляла Купянск: убила двух женщин и ранила мужчину – фото
Днем 9 декабря российские оккупационные войска обстреляли Купянск, в результате чего погибли местные жительницы. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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По его словам, инцидент произошел около 15:30. Две женщины – 57 и 71 лет – погибли на месте, 30-летний мужчина получил ранения.
Повреждены частный дом, гараж, забор и летняя кухня.
Утром военные сообщали, что в направлении Купянска отбты 11 атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки.
- 5 декабря 2023 года Россия нанесла удар по Херсону, в результате атаки погибли двое и пострадал один человек.
- В ночь на 7 декабря россияне запустили по Украине 18 "шахедов", 15 БпЛА удалось сбить, прилеты были в Измаильском районе Одесской области, погиб водитель грузовика.
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