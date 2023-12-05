Країна-терорист РФ завдала удару по Херсону, унаслідок атаки загинули двоє та постраждала одна людина. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації.

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"З самого ранку російська армія безжально вкрила вогнем центр Херсона. На цьому місці окупанти вбили двох людей. Лікарям, які оперативно прибули на місце події, залишилося лише констатувати смерть херсонців", – написав він.

Через російський удар травмовано 59-річного чоловіка, його ушпиталили для надання медичної допомоги, зазначив Прокудін.

На відео видно пошкодження на асфальті, кров та тіла двох людей.

16 листопада російські загарбники масовано ударили по Білозерці поряд із Херсоном, одна людина загинула, Білозерка та навколишні села залишилися без електропостачання.

29 листопада окупанти двічі обстріляли Херсон, загинув чоловік похилого віку, є пошкодження будинків, виникли перебої з електрикою.

4 грудня під час чергового обстрілу Херсона окупанти влучили у житловий будинок, повідомлялося про п'ятьох постраждалих.

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