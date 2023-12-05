Страна-террорист РФ нанесла удар по Херсону, в результате атаки погибли двое и пострадал один человек. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации.

"С самого утра российская армия безжалостно укрыла огнем центр Херсона. На этом месте оккупанты убили двух человек. Врачам, оперативно прибывшим на место происшествия, осталось лишь констатировать смерть херсонцев", – написал он.

Из-за российского удара травмирован 59-летний мужчина, его госпитализировали для оказания медицинской помощи.

На видео видны повреждения на асфальте, кровь и тела двух человек.

  • 16 ноября российские захватчики массированно ударили по Белозерке рядом с Херсоном, один человек погиб, Белозерка и окрестные села остались без электроснабжения.
  • 29 ноября оккупанты дважды обстреляли Херсон, погиб пожилой мужчина, есть повреждения домов, возникли перебои с электричеством.
  • 4 декабря во время очередного обстрела Херсона оккупанты попали в жилой дом, сообщалось о пяти пострадавших.

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