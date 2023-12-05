Россияне убили двух человек в Херсоне, обстреляв город – видео
Страна-террорист РФ нанесла удар по Херсону, в результате атаки погибли двое и пострадал один человек. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации.
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"С самого утра российская армия безжалостно укрыла огнем центр Херсона. На этом месте оккупанты убили двух человек. Врачам, оперативно прибывшим на место происшествия, осталось лишь констатировать смерть херсонцев", – написал он.
Из-за российского удара травмирован 59-летний мужчина, его госпитализировали для оказания медицинской помощи.
На видео видны повреждения на асфальте, кровь и тела двух человек.
- 16 ноября российские захватчики массированно ударили по Белозерке рядом с Херсоном, один человек погиб, Белозерка и окрестные села остались без электроснабжения.
- 29 ноября оккупанты дважды обстреляли Херсон, погиб пожилой мужчина, есть повреждения домов, возникли перебои с электричеством.
- 4 декабря во время очередного обстрела Херсона оккупанты попали в жилой дом, сообщалось о пяти пострадавших.
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