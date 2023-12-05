Страна-террорист РФ нанесла удар по Херсону, в результате атаки погибли двое и пострадал один человек. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации.

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"С самого утра российская армия безжалостно укрыла огнем центр Херсона. На этом месте оккупанты убили двух человек. Врачам, оперативно прибывшим на место происшествия, осталось лишь констатировать смерть херсонцев", – написал он.

Из-за российского удара травмирован 59-летний мужчина, его госпитализировали для оказания медицинской помощи.

На видео видны повреждения на асфальте, кровь и тела двух человек.

16 ноября российские захватчики массированно ударили по Белозерке рядом с Херсоном, один человек погиб, Белозерка и окрестные села остались без электроснабжения.

29 ноября оккупанты дважды обстреляли Херсон, погиб пожилой мужчина, есть повреждения домов, возникли перебои с электричеством.

4 декабря во время очередного обстрела Херсона оккупанты попали в жилой дом, сообщалось о пяти пострадавших.

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