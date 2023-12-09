Росія обстріляла Куп'янськ: вбила двох жінок та поранила чоловіка – фото
Вдень 9 грудня російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ, внаслідок чого загинули місцеві жительки. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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За його словами, інцидент стався близько 15:30. Дві жінки – 57 та 71 років – загинули на місці, 30-річний чоловік отримав поранення.
Пошкоджені приватний будинок, гараж, паркан та літня кухня.
Зранку військові повідомляли, що у напрямку Куп'янська відбито 11 атак у районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки.
- 5 грудня 2023 року Росія завдала удару по Херсону, унаслідок атаки загинули двоє та постраждала одна людина.
- У ніч проти 7 грудня росіяни запустили по Україні 18 "шахедів", 15 БпЛА вдалося збити, прильоти були в Ізмаїльському районі Одеської області, загинув водій вантажівки.
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