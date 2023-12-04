Россия официально признала ликвидацию своего генерал-майора Завадского под Крынками

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что Завадского якобы ликвидировали "на боевом посту". Официальной версии на этот счет нет

Владимир Завадский (Фото: ресурсы российских пропагандистов)

Губернатор российской Воронежской области Александр Гусев признал ликвидацию заместителя командира 14 армейского корпуса РФ, генерал-майора Владимира Завадского, о смерти которого из неофициальных источников стало известно 28 ноября.

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Первым в украинском сегменте Telegram-каналов о ликвидации в Украине Завадского сообщил полковник Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

В своем сообщении он ссылался на анонимный беларуский ресурс Gusar.by со ссылкой на "несколько каналов узкого толка в Telegram и WhatsApp". К вечеру 28 ноября о смерти генерал-майора говорилось на российских форумах.

При этом ни один из ресурсов не мог сказать, при каких обстоятельствах был ликвидирован Завадским. Губернатор Гусев заявил, что это произошло "на боевом посту". До этого каналы, поддерживающие войну против Украины, писали, что он якобы взорвался на мине недалеко от поселка Крынки на левом берегу Херсонской области.

17 марта 2022 года сообщалось, что в Украине уничтожен командир 331 гвардейского парашютно-десантного полка армии оккупантов полковника Сергея Сухарева.

В ночь на 11 июля в гостинице "Дюна" во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован заместитель командующего Южного военного округа ВС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.

14 сентября 2023 года появились сообщения, что в Украине ликвидирован командир российского 247 полка ВДВ Василий Попов – уже второй командир этого подразделения, уничтоженный Силами обороны.

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