Росія офіційно визнала ліквідацію свого генерал-майора Завадського під Кринками

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що Завадського нібито ліквідували "на бойовому посту". Офіційної версії щодо цього немає

Володимир Завадський (Фото: ресурси російських пропагандистів)

Губернатор російської Воронезької області Олександр Гусєв визнав ліквідацію заступника командира 14 армійського корпусу РФ, генерал-майора Володимира Завадського, про смерть якого з неофіційних джерел стало відомо 28 листопада.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Першим в українському сегменті Telegram-каналів про ліквідацію в Україні Завадського повідомив полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан "Штірліц".

У своєму дописі він посилався на анонімний білоруський ресурс Gusar.by із посиланням на "кілька каналів вузького спрямування в Telegram і WhatsApp". До вечора 28 листопада про смерть генерал-майора йшлося на російських форумах.

Водночас жоден з ресурсів не міг сказати, за яких обставин ліквідували Завадського. Губернатор Гусєв заявив, що це сталося "на бойовому посту". До цього канали, що підтримують війну проти України, писали, що він нібито підірвався на міні неподалік від селища Кринки, що на лівому березі Херсонської області.

17 березня 2022 року повідомлялося, що в Україні знищено командира 331 гвардійського парашутно-десантного полку армії окупантів полковника Сергія Сухарєва.

У ніч проти 11 липня у готелі "Дюна" у тимчасово окупованому Бердянську був ліквідований заступник командувача Південного військового округу ЗС РФ генерал-лейтенант Олег Цоков.

14 вересня 2023 року з'явилися повідомлення, що в Україні ліквідовано командира російського 247 полку ВДВ Василя Попова – вже другого командира цього підрозділу, знищеного Силами оборони.

Читайте також: ГУР про удар по Скадовську: Ліквідовано російських офіцерів, там могли бути й ФСБшники