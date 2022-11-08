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Россия отправила в Донецк следователей из-за жалобы морпехов на потери – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2022, 19:42
Россия отправила в Донецк следователей из-за жалобы морпехов на потери – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские власти отправили во временно оккупированный Донецк следователей, после того как российские морские пехотинцы написали коллективную жалобу из-за потерь. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в вечерней сводке.

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Как отмечается, для расследования значительных потерь личного состава подразделений 155-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил РФ на территории Украины, в Донецк направлена ​​группа представителей следственного комитета России.

Речь идет о последствиях инцидента, о котором 6 ноября рассказало российское оппозиционное издание Медуза.

Как сообщалось, военнослужащие из 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ направили губернатору Приморья Олегу Кожемяко письмо с жалобами на действия командования, допустившего большие потери.

В письме российские морпехи рассказали, что за четыре дня потеряли "около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести" в ходе "непонятного наступления" на село Павловка под Угледаром в Донецкой области.

По мнению авторов письма, их командиры спланировали наступление, чтобы "заработать бонусы" перед начальником генштаба РФ и получить награды.

"Им плевать на все, лишь бы показать себя. Они людей называют мясом", – пожаловались российские морпехи.

Они попросили Кожемяко обратится к верховному главнокомандующему с просьбой прислать "независимую", не связанную с министерством обороны комиссию.

  • На 8 ноября примерное число потерь оккупационных войск России (с начала полномасштабного вторжения в конце зимы 2022 года) составило 77 170 военнослужащих

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Наталія Медведєва
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война потери
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