Россия переоценивает свои возможности, к заключению мира не готовы обе стороны – Вэнс

Из-за того, что Россия считает, что якобы справляется на фронте лучше, чем на самом деле, усложняется процесс заключения мира

Джей Ди Вэнс (Фото: x.com/VP)

Россия и Украина пока не готовы заключить мирное соглашение, несмотря на месяцы попыток со стороны США. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Newsmax.

"Как бы энергичная дипломатия президента США Дональда Трампа ни пыталась заставить людей приблизиться к финишу, в конце концов должны быть две стороны, которые готовы заключить соглашение. И сейчас, несмотря на всю нашу работу, которую мы будем продолжать, россияне и украинцы просто не на том этапе, когда могут заключить соглашение", – сказал он.

Однако, по мнению Вэнса, урегулирование полномасштабной войны не является невозможным. Однако для этого может потребоваться "гораздо больше работы". По его словам, существует "фундаментальное несоответствие ожиданий", что затрудняет достижение соглашения в течение последних нескольких месяцев, хотя определенный прогресс был.

"Россияне склонны думать, что они действуют на поле боя лучше, чем это есть на самом деле", – сказал Вэнс.

Также вице-президент отметил, что администрация обнаружила, что тарифы являются более эффективными, чем санкции против России, и отметил, что их важно разделять.

"Тарифы были достаточно эффективными как инструмент переговоров с россиянами. Но санкции испытывались десятилетиями в этом конкретном регионе и во всем мире, и я не думаю, что они на самом деле работают особенно хорошо. Президент был очень обдуманным. Он не просто применяет полные санкции", – подчеркнул он.

Вэнс отметил, что Трамп сотрудничал с основными торговыми странами, чтобы ограничить доходы России, в частности от продажи/покупки нефти. Речь идет об Индии и Китае.

"Иногда это раздражает. Иногда президент теряет терпение ко всем причастным. Но пока он продолжает работать над этим. Я думаю, президент имеет большую уверенность, что сможет достичь соглашения. Я думаю, что он это сделает. Вопрос лишь в том, сколько времени это займет", – резюмировал Вэнс.