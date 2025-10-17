Росія переоцінює власні можливості, до укладання миру не готові обидві сторони – Венс

Через те що Росія вважає, що нібито справляється на фронті краще, ніж насправді, ускладнюється процес укладання миру

Джей Ді Венс (Фото: x.com/VP)

Росія та Україна наразі не готові укласти мирну угоду, попри місяці намагань з боку США. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Newsmax.

"Як би енергійна дипломатія президента США Дональда Трампа не намагалася змусити людей наблизитися до фінішу, зрештою, мають бути дві сторони, які готові укласти угоду. І зараз, попри всю нашу роботу, яку ми будемо продовжувати, росіяни та українці просто не на тому етапі, коли можуть укласти угоду", – сказав він.

Однак, на думку Венса, врегулювання повномасштабної війни не є неможливим. Проте для цього може знадобитися "набагато більше роботи". За його словами, існує "фундаментальна невідповідність очікувань", що ускладнює досягнення угоди протягом останніх кількох місяців, хоча певний прогрес був.

"Росіяни схильні думати, що вони діють на полі бою краще, ніж є насправді", – сказав Венс.

Також віцепрезидент зазначив, що адміністрація виявила, що тарифи є ефективнішими, ніж санкції проти Росії, та зазначив, що їх важливо відокремлювати.

"Тарифи були досить ефективними як інструмент переговорів з росіянами. Але санкції випробовувалися десятиліттями в цьому конкретному регіоні та в усьому світі, і я не думаю, що вони насправді працюють особливо добре. Президент був дуже обдуманим. Він не просто застосовує повні санкції", – наголосив він.

Венс зазначив, що Трамп співпрацював з основними торговельними країнами, щоб обмежити доходи Росії, зокрема від продажу/купівлі нафти. Йдеться про Індію та Китай.

"Іноді це дратує. Іноді президент втрачає терпіння до всіх причетних. Але поки він продовжує працювати над цим. Я думаю, президент має велику впевненість, що зможе досягти угоди. Я думаю, що він це зробить. Питання лише в тому, скільки часу це займе", – резюмував Венс.