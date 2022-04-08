Россия утратила 19 000 военных и 700 танков: сводка Генштаба ВСУ о потерях врага
Россия с начала полномасштабной войны против Украины утратила более 19 000 военных и 700 танков. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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На утро 8 апреля Генштаб приводит такие потери оккупантов:
личного состава – около 19 000 человек (+100);
танков ‒ 700 (+2);
боевых бронированных машин ‒ 1891 (0);
артиллерийских систем – 333 (+1);
РСЗО – 108 (0);
средств ПВО – 55 (0);
самолетов – 150 (0);
вертолетов – 135 (0);
автомобильной техники – 1361 (+3);
кораблей/катеров – 7 (0);
цистерн с ГСМ – 76 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 (+1);
специальной техники – 25 (0);
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).
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