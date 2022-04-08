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Россия утратила 19 000 военных и 700 танков: сводка Генштаба ВСУ о потерях врага

Цей матеріал також доступний українською
08.04.2022, 11:14
Россия утратила 19 000 военных и 700 танков: сводка Генштаба ВСУ о потерях врага - Фото
Уничтоженная российская техника (фото - Генштаб ВСУ)

Россия с начала полномасштабной войны против Украины утратила более 19 000 военных и 700 танков. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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На утро 8 апреля Генштаб приводит такие потери оккупантов:

личного состава – около 19 000 человек (+100);

танков ‒ 700 (+2);

боевых бронированных машин ‒ 1891 (0);

артиллерийских систем – 333 (+1);

РСЗО – 108 (0);

средств ПВО – 55 (0);

самолетов – 150 (0);

вертолетов – 135 (0);

автомобильной техники – 1361 (+3);

кораблей/катеров – 7 (0);

цистерн с ГСМ – 76 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 112 (+1);

специальной техники – 25 (0);

пусковых установок ОТРК/ТРК – 4 (0).

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Марк Сировой
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