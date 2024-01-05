Россия потеряла почти 800 солдат за сутки. Уничтожено десятки единиц техники и артиллерии

Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российская армия потеряла 790 человек, 72 единицы техники и 32 артиллерийские системы за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Утром военные заявляли о 59 боевых столкновениях на фронте, россияне наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино, Вербового и Крынок.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 363 070 (+790),

— танков — 6011 (+9),

— боевых бронированных машин — 11 142 (+14),

— артиллерийских систем — 8604 (+30),

— РСЗО — 949 (+2),

— средств ПВО — 631 (+1),

— самолетов — 329,

— вертолетов — 324,

— БпЛА оперативно-тактического уровня — 6771 (+18),

— крылатых ракет — 1786 (+1),

— кораблей/катеров — 23,

— подлодок — 1,

— автомобильной техники и автоцистерн — 11 463 (+40),

— специальной техники — 1313 (+9).

3 января командующий Сухопутными войсками сообщил, что захватчики продолжают интенсивные атаки в районах Купянска и Бахмута, а также ведут перегруппировку под Кременной.

4 января Генштаб ВСУ проинформировал, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Работино и Крынок.

Спикер ВСУ Фитьо сообщил, что Часов Яр является следующей целью захватчиков, а их задача минимум – захватить этот город для дальнейшей атаки и выхода на административные границы Донецкой области.

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