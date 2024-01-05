Росія втратила майже 800 солдатів на добу. Знищено десятки одиниць техніки та артилерії

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 790 осіб, 72 одиниці техніки та 32 артилерійські системи за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 59 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного, Вербового та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

– особового складу – 363 070 (+790),

– танків – 6011 (+9),

– бойових броньованих машин – 11 142 (+14),

– артилерійських систем – 8604 (+30),

– РСЗВ – 949 (+2),

– засобів ППО – 631 (+1),

– літаків – 329,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6771 (+18),

– крилатих ракет – 1786 (+1),

– кораблів/катерів – 23,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 11 463 (+40),

– спеціальної техніки – 1313 (+9).

3 січня командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.

4 січня Генштаб ЗСУ поінформував, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків.

Спікер ЗСУ Фітьо повідомив, що Часів Яр є наступною ціллю загарбників, а їхнє завдання мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.

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