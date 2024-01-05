Росія втратила майже 800 солдатів на добу. Знищено десятки одиниць техніки та артилерії
Російська армія втратила 790 осіб, 72 одиниці техніки та 32 артилерійські системи за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 59 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного, Вербового та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
– особового складу – 363 070 (+790),
– танків – 6011 (+9),
– бойових броньованих машин – 11 142 (+14),
– артилерійських систем – 8604 (+30),
– РСЗВ – 949 (+2),
– засобів ППО – 631 (+1),
– літаків – 329,
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6771 (+18),
– крилатих ракет – 1786 (+1),
– кораблів/катерів – 23,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 11 463 (+40),
– спеціальної техніки – 1313 (+9).
- 3 січня командувач Сухопутних військ повідомив, що загарбники продовжують інтенсивні атаки в районах Куп'янська і Бахмута, а також ведуть перегрупування під Кремінною.
- 4 січня Генштаб ЗСУ поінформував, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Роботиного та Кринків.
- Спікер ЗСУ Фітьо повідомив, що Часів Яр є наступною ціллю загарбників, а їхнє завдання мінімум – захопити це місто для подальшої атаки та виходу на адміністративні кордони Донецької області.
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