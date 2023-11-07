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Россия потеряла почти 900 человек, десятки единиц техники и артиллерии за сутки — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2023, 07:46
Россия потеряла почти 900 человек, десятки единиц техники и артиллерии за сутки — ВСУ - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты потеряли почти 900 человек, а также десятки единиц техники и артиллерии за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Утром военные заявляли, что россияне наступали на Авдеевском, Марьинском и Купянском направлениях, Силы обороны истощают врага вдоль всей линии фронта.
Общие потери захватчиков за время большой войны составили:
— личного состава — 306 860 (+890),
— танков — 5293 (+5),
— боевых бронированных машин — 9974 (+16),
— артиллерийских систем — 7410 (+21),
— РСЗО — 869 (+2),
— средств ПВО — 570,

— самолетов — 322,
— вертолетов — 324,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 5557 (+3),
— крылатых ракет — 1556,
— кораблей/катеров — 20,
— подлодок — 1,
— автомобильной техники и автоцистерн — 9767 (+23),
— специальной техники — 1049 (+2).
  • В ВСУ сообщили, что на Купянском направлении россияне активизировались в применении боевой техники.
  • Эстонская разведка прогнозирует "жаркие" недели в районе Авдеевки и Купянска.
  • Гибель воинов 128 бригады: командир отстранен, все расследуется поминутно – президент Зеленский.

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Дмитрий Гриниченко
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