Армія Росії втратила майже 900 осіб, десятки одиниць техніки та артилерії за добу — ЗСУ

Російські окупанти втратили майже 900 осіб, а також десятки одиниць техніки та артилерії за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли, що росіяни наступали на Авдіївському, Мар'їнському та Куп'янському напрямах, Сили оборони виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Загальні втрати загарбників під час великої війни склали:

– особового складу – 306 860 (+890),

– танків – 5293 (+5),

– бойових броньованих машин – 9974 (+16),

– артилерійських систем – 7410 (+21),

– РСЗВ – 869 (+2),

– засобів ППО – 570,



– літаків – 322,

– вертольотів – 324,

– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5557 (+3),

– крилатих ракет – 1556,

– кораблів /катерів – 20,

– підводних човнів – 1,

– автомобільної техніки та автоцистерн – 9767 (+23),

– спеціальної техніки – 1049 (+2).

У ЗСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку росіяни активізувалися із застосування бойової техніки.

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