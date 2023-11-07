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Армія Росії втратила майже 900 осіб, десятки одиниць техніки та артилерії за добу — ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
07.11.2023, 07:46
Армія Росії втратила майже 900 осіб, десятки одиниць техніки та артилерії за добу — ЗСУ - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти втратили майже 900 осіб, а також десятки одиниць техніки та артилерії за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Вранці військові заявляли, що росіяни наступали на Авдіївському, Мар'їнському та Куп'янському напрямах, Сили оборони виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.
Загальні втрати загарбників під час великої війни склали:
– особового складу – 306 860 (+890),
– танків – 5293 (+5),
– бойових броньованих машин – 9974 (+16),
– артилерійських систем – 7410 (+21),
– РСЗВ – 869 (+2),
– засобів ППО – 570,

– літаків – 322,
– вертольотів – 324,
– БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5557 (+3),
– крилатих ракет – 1556,
– кораблів /катерів – 20,
– підводних човнів – 1,
– автомобільної техніки та автоцистерн – 9767 (+23),
– спеціальної техніки – 1049 (+2).
  • У ЗСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку росіяни активізувалися із застосування бойової техніки.
  • Естонська розвідка прогнозує "спекотні" тижні в районі Авдіївки та Куп'янська.
  • Загибель воїнів 128 бригади: командира відсторонено, все розслідується щохвилини – президент Зеленський.

Дивіться також: "Влаштували пекло, десятки одиниць". Біля Авдіївки президентська бригада спалила колону РФ

Дмитро Гриниченко
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