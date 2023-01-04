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Россия проводит встречи в Европе, чтобы принудить нас к Минску-3 – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2023, 20:01
Россия проводит встречи в Европе, чтобы принудить нас к Минску-3 – Данилов - Фото
Алексей Данилов (скриншот видео)

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что есть много маркеров, свидетельствующих о том, что Россия готовится к "определенному обострению" в феврале. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"Они к этому готовятся", – сказал Данилов.

По его словам, сейчас есть много маркеров, свидетельствующих о том, что в феврале "у них будет еще одна попытка, чтобы решить этот вопрос".

"Сейчас человек по фамилии Козак (Дмитрий Козак, заместитель главы администрации президента РФ, представитель России на переговорах с Украиной. – Ред.) …активизировался, проводит встречи с деятелями из Европы для того, чтобы принудить нас к подписанию определенных мирных, как они считают, соглашений а-ля Минск-3. Конечно, мы на это не пойдем", – заметил Данилов.

Среди таких маркеров он упомянул также Мюнхенскую конференцию безопасности, которая должна состояться во второй половине февраля, и "события в Нью-Йорке 23-24 февраля". "Красный Крест начал беспокоиться, а чем же мы убиваем россиян", – сказал секретарь СНБО.

"То есть много маркеров, которые говорят о том, что в феврале может быть определенное обострение. Но нам не нужно пугаться. Нам нужно готовиться к этим вещам, что мы и делаем", – добавил Данилов.

Читайте также: Мобилизация в России проходит масштабная. Они уже используют заградотряды.

Вадим Ребрина
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дмитрий козак Алексей Данилов
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