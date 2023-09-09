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Россия пытается уничтожить порты, чтобы выбить Украину из зерновой сделки – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2023, 18:30
Россия пытается уничтожить порты, чтобы выбить Украину из зерновой сделки – ГУР - Фото
Андрей Юсов (Фото: LIGA.net)

Одесская область является одним из ключевых направлений ударов России, поскольку продолжаются переговоры по зерновому коридору, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. РФ пытается уничтожить украинскую портовую инфраструктуру и выбить Украину из соглашений, рассказал он в интервью РБК-Украина.

"Сейчас одним из ключевых направлений ударов врага является Одесская область. Поскольку сейчас на разных уровнях продолжают переговоры по зерновому коридору, параллельно с этими переговорами Россия пытается уничтожить украинскую портовую инфраструктуру и выбить Украину как возможного исполнителя соглашений", – сообщил Юсов.

Он отметил, что во время переговоров РФ, прежде всего, пытается договориться об экспорте собственного зерна, а также похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий.

По его словам, оккупанты понимают, что полностью не смогут исключить Украину из зернового соглашения, однако уничтожение портовой инфраструктуры по логике захватчиков "в определенной степени решает этот вопрос".

"Они не получат желаемого результата при любых обстоятельствах, но план таков", – добавил Юсов.

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Артём Джерипа
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