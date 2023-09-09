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Росія намагається знищити порти, щоб вибити Україну із зернової угоди – ГУР

Этот материал также доступен на русском
09.09.2023, 18:30
Росія намагається знищити порти, щоб вибити Україну із зернової угоди – ГУР - Фото
Андрій Юсов (Фото: LIGA.net)

Одеська область є одним з ключових напрямків ударів Росії, оскільки продовжуються переговори по зерновому коридору, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. РФ намагається знищити українську портову інфраструктуру та вибити Україну з угод, розповів він в інтерв'ю РБК-Україна.

"Зараз одним із ключових напрямків ударів ворога є Одещина. Оскільки зараз на різних рівнях продовжують переговори по зерновому коридору, то паралельно з цими перемовинами Росія намагається знищити українську портову інфраструктуру і вибити Україну як можливого виконавця угод", – повідомив Юсов.

Він зазначив, що під час перемовин РФ насамперед намагається домовитись про експорт власного зерна, а також викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.

За його словами, окупанти розуміють, що повністю не зможуть виключити Україну з зернової угоди, проте знищення портової інфраструктури за логікою загарбників "певною мірою вирішує це питання".

"Вони не отримають бажаного результату за будь-яких обставин, але план такий", – додав Юсов.

Читайте також: Ердоган просить G20 піти на поступки Росії для відновлення зернової угоди – Bloomberg

Артем Джеріпа
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