Росія намагається знищити порти, щоб вибити Україну із зернової угоди – ГУР

Одеська область є одним з ключових напрямків ударів Росії, оскільки продовжуються переговори по зерновому коридору, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. РФ намагається знищити українську портову інфраструктуру та вибити Україну з угод, розповів він в інтерв'ю РБК-Україна.

"Зараз одним із ключових напрямків ударів ворога є Одещина. Оскільки зараз на різних рівнях продовжують переговори по зерновому коридору, то паралельно з цими перемовинами Росія намагається знищити українську портову інфраструктуру і вибити Україну як можливого виконавця угод", – повідомив Юсов.

Він зазначив, що під час перемовин РФ насамперед намагається домовитись про експорт власного зерна, а також викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.

За його словами, окупанти розуміють, що повністю не зможуть виключити Україну з зернової угоди, проте знищення портової інфраструктури за логікою загарбників "певною мірою вирішує це питання".

"Вони не отримають бажаного результату за будь-яких обставин, але план такий", – додав Юсов.

Після виходу РФ із зернової угоди в середині липня 2023 року окупанти розбивають ракетами та дронами порти та зерносховища в Одеській області. А після того, як Україна почала вивозити більше зерна через дунайські порти до Румунії, Ізмаїл та Рені стали частими цілями для окупантів.

В ніч проти 8 вересня Росія вчергове атакувала Одеську область дронами-камікадзе Shahed, сили ППО збили 16 з 20 ворожих цілей.

Видання Bild стверджує, що у його розпорядженні є лист генсека ООН Антоніу Гутерреша до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, в якому він запропонував відновлення зернової угоди на вигідних для держави-агресора умовах, включно з фактичним обнуленням санкцій.

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