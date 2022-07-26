Россия пытается уничтожить противокорабельные комплексы в Одессе — разведка Британии

Российские оккупанты не имеют возможности захватить Одессу морским десантом и пытаются уничтожить украинские противокорабельные комплексы. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Британцы напомнили о ракетном ударе россиян по порту в Одессе 24 июля. Тогда в РФ заявили, что якобы нанесли удар по украинскому военному кораблю и противокорабельному комплексу, однако нет никаких признаков того, что в месте попадания находились подобные цели.

Разведчики отмечают, что оккупанты почти наверняка воспринимают противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность их Черноморского флота. Это значительно подорвало общий план полномасштабного вторжения, поскольку Россия не может реально попытаться морским десантом захватить Одессу.

"Россия будет и впредь уделять первоочередное внимание усилиям по ослаблению и уничтожению противокорабельного потенциала Украины. Однако российские процессы нацеливания, скорее всего, регулярно подрываются устаревшей разведывательной информацией, плохим планированием и подходом к операциям сверху вниз", – сказано в сводке.

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Дмитрий Гриниченко

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