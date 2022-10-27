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Россия пытается возобновить логистику и оборудовать оборону на левом берегу – сводка с юга

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2022, 06:56
Россия пытается возобновить логистику и оборудовать оборону на левом берегу – сводка с юга - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Армия России на южном направлении пытается обустроить оборону на левом берегу Днепра, сообщает оперативное командование "Юг".

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Враг ведет активную оборону, ищет способы возобновить логистику и обустроить оборонные рубежи на левом берегу Днепра. Продолжается контрбатарейная борьба, РФ усилила аэроразведку, продолжает обстрелы и атаки дронами-камикадзе.

Украинская авиация нанесла шесть ударов по силам ПВО врага, опорному пункту, трем скоплениям сил и техники в Бериславском и Николаевском районах. Ракетчики и артиллеристы выполнили 190 огневых заданий.

По подтвержденным данным, оккупанты потеряли 53 военных, самоходную гаубицу "Акация", два миномета, две бронемашины и два блиндажа с личным составом. Потери врага доразведуются.

В Черном море остаются девять российских кораблей, среди них есть один большой десантный корабль и три ракетоносителя (два из них – подлодки). В готовности – 16 ракет "Калибр".

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Марко Сировой
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