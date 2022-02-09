Россия пытается взять реванш за поражение СССР в холодной войне – Кулеба

Россия пытается взять реванш за поражение СССР в холодной войне, потому сегодня стоит вопрос о защите не только Украины, но и Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге со своим испанским коллегой Хосе Мануэлем Буэно.

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"Без преувеличения, Россия пытается взять реванш за поражение СССР в холодной войне. Поэтому сегодня речь идет о защите всей архитектуры безопасности в Европе", – сказал он.

По его словам, от того, как сегодня Европа пройдет "российский" кризис, будет зависеть безопасность континента и каждой отдельной страны.

Глава МИД уверен, что единственная действенная стратегия – эффективное сдерживание Москвы с помощью единства и принципиальности Европы, а также ее готовности к жестким действиям.

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В этом контексте он отметил важность завершения работы США и Европейского союза над санкционным пакетом. По его словам, в нем есть "беспрецедентно болезненные" для России решения.

Кулеба добавил, что Украина инициировала разработку пакета сдерживания РФ еще в ноябре – и это был длинный и сложный путь.

"Были сомнения, были скептики, но в итоге здравый смысл и ответственность победили. И я благодарен Испании за готовность поддерживать санкции в случае необходимости их введения", – добавил он.

19 января президент США Джо Байден пригрозил России невиданными санкциями в случае нового вторжения в Украину. В частности, он заявил, что российские банки не смогут делать операции с долларом.

Британия пригрозила, что российские олигархи не спрячутся от санкций в случае вторжения.

4 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС закончил подготовку пакета санкций против России, которые введут в случае нового вторжения в Украину. Под прицелом ЕС находится и российско-немецкий газопровод Северный поток-2.

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Марк Сировой

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