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Замглавы МИД Польши: Мы стараемся не повторить ошибок 1930-х, с Россией надо быть жесткими

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2022, 11:42
Замглавы МИД Польши: Мы стараемся не повторить ошибок 1930-х, с Россией надо быть жесткими - Фото
Марцин Пшидач (Фото — Sebastian Indra, МИД Польши)

Польша пытается не допустить повторения ошибок 1930-х годов, а потому настаивает на жесткости в отношениях с Россией. Об этом заявил польский замминистра иностранных дел Марцин Пшидач в интервью RMF 24

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Журналист отметил, что некоторые слушатели радио находят сходство нынешней ситуации с 1938 годом, когда Британия и Франция в надежде не допустить большую войну пошли на уступки нацистской Германии по Чехословакии.

"Польша активно старается не повторять ошибок 1930-х годов, когда предпринимались попытки пойти на уступки агрессору. Все мы знаем, кто был тогда агрессором. Мы хорошо знаем, что подход политики уступок не ведет в конечном счете к миру, поэтому необходима жесткая политика в отношении России", – прокомментировал этот тезис Пшидач.

Он отметил, что Франция, Германия, США и другие страны заявляют о неготовности идти на компромисс с требованиями Россия. "Согласия на передачу Украины какой-либо создаваемой зоне влияния России нет", – подчеркнул Пшидач.

Дипломат подчеркнул, что Польша точно не станет мириться с оккупацией Россией Крыма и части Донбасса. По его мнению, такой же позиции придерживается и Евросоюз.

При этом Пшидач считает, что Россия активно работает, чтобы сломить невыгодную для нее позицию Запада. Он не исключает, что РФ может действовать как путем уговоров некоторых стран, так и путем шантажа, угрожая войной.   

СПРАВКА. На конференции в Мюнхене в 1938-м Франция и Британия согласились на передачу Чехословакией Судетской области нацистской Германии. После нее британский премьер Невилл Чемберлен заявил, что вернулся "с миром для нашего поколения".

Однако политика умиротворения агрессора не сработала – 1 сентября 1939 года нацистская Германия вторглась в Польшу, 17 сентября в нее вторгся СССР, началась Вторая мировая война.  

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Марк Сировой
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