Россия пыталась ударить по Киеву ракетами типа Х. Все сбили на подступах к городу

Городские власти заявили, что "ракетная пауза" длилась 79 дней. До этого сообщалось о разрушениях в Харькове и погибшем в Павлограде

Пусковые установки Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

Утром 8 декабря Россия запустила в Киев несколько крылатых ракет типов Х-101, Х-555 и Х-55. Однако ни одна из воздушных целей не достигла цели, заявили в городской военной администрации.

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Городские власти заявили, что "ракетная пауза" длилась 79 дней.

По данным КМВА, около 10 бомбардировщиков Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района российского Энгельса в Саратовской области. Полную хронику атаки врага можно прочитать здесь.

Все ракеты были уничтожены противовоздушной обороной еще на подлете в Киев.

Ночью россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

Кроме того, в результате утренней атаки на Павлоградский район погиб человек, еще четверо ранены. Об этом ранее сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.

Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.

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