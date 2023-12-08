Россия пыталась ударить по Киеву ракетами типа Х. Все сбили на подступах к городу
Утром 8 декабря Россия запустила в Киев несколько крылатых ракет типов Х-101, Х-555 и Х-55. Однако ни одна из воздушных целей не достигла цели, заявили в городской военной администрации.
Городские власти заявили, что "ракетная пауза" длилась 79 дней.
По данным КМВА, около 10 бомбардировщиков Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55 из района российского Энгельса в Саратовской области. Полную хронику атаки врага можно прочитать здесь.
Все ракеты были уничтожены противовоздушной обороной еще на подлете в Киев.
Ночью россияне нанесли шесть ударов ракетами С-300 по Харькову, есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.
Кроме того, в результате утренней атаки на Павлоградский район погиб человек, еще четверо ранены. Об этом ранее сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
- В ночь на 5 декабря было зафиксировано 17 российских "шахедов" и шесть ракет С-300. Силы противовоздушной обороны уничтожили 10 дронов в разных регионах.
- Было три прилета по объекту инфраструктуры во Львовской области.
- РФ два часа била из "Града" по Часову Яру: убила и ранила людей, получавших хлеб.
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